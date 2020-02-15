Україна, Грузія і Молдова спільно попросили ЄС більше грошей на Східне партнерство
Міністри закордонних справ України, Грузії та Молдови підписали спільне звернення до Єврокомісії щодо важливості належної фінансової підтримки регіону "Східного партнерства".
Звернення підписали на полях Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС України.
Звернення надійшло в рамках наступної "Багаторічної фінансової перспективи" ЄС на 2021-27 роки, формування якої зараз триває в інституціях ЄС.
"Глави зовнішньополітичних відомств трьох асоційованих партнерів закликали ЄС у рамках стратегічного бюджетного планування на наступні 7 років врахувати масштаби і амбітність реформ, що здійснюються та заплановані Україною, Грузією і Молдовою у процесі європейської інтеграції", - сказано в повідомленні.
У цьому контексті міністри наголосили на важливості передбачити у "Багаторічній фінансовій перспективі" збільшення ресурсів на потреби держав-учасниць "Східного партнерства", яка відповідатиме їхнім європейським зобов’язанням та пріоритетам у відносинах з ЄС.
"Спільне звернення міністрів є черговим свідченням єдності підходів України, Грузії і Молдови до питання майбутнього розвитку "Східного партнерства" на основі принципу диференціації та ідеї поглиблення діалогу у форматі "ЄС+ три асоційовані партнери"", - додали в МЗС.
Як відомо, Франція не хоче, аби "Східне партнерство" вело до членства у ЄС.