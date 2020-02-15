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Украина, Грузия и Молдова совместно попросили ЕС больше денег на Восточное партнерство

Суббота, 15 февраля 2020, 18:59

Министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдовы подписали совместное обращение к Еврокомиссии о важности надлежащей финансовой поддержки региона "Восточного партнерства".

Обращение подписали на полях Мюнхенской безопасности конференции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Обращение о финподдержки поступило в рамках следующей "Многолетней финансовой перспективы" ЕС на 2021-27 годы, формирование которой сейчас идет в институтах ЕС.

"Главы внешнеполитических ведомств трех ассоциированных партнеров призвали ЕС в рамках стратегического бюджетного планирования на следующие 7 лет учесть масштабы и амбициозность реформ, осуществляемых и планируемых Украиной, Грузией и Молдовой в процессе европейской интеграции", - говорится в сообщении.

В этом контексте министры отметили важность предусмотрения в "Многолетней финансовой перспективе" увеличения ресурсов на нужды государств-участников "Восточного партнерства", которое будет отвечать их европейским обязательствам и приоритетам в отношениях с ЕС.

"Совместное обращение министров является очередным свидетельством единства подходов Украины, Грузии и Молдовы к вопросу будущего развития "Восточного партнерства" на основе принципа дифференциации и идеи углубления диалога в формате "ЕС + три ассоциированные партнеры"", - добавили в МИД.

Как известно, Франция не хочет, чтобы "Восточное партнерство" вело к членству в ЕС. 

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