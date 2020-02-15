Двух российских биатлонистов дисквалифицировали за допинг, РФ лишили "золота" Олимпиады

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Суббота, 15 февраля 2020, 20:33
фото - СпортЭкспресс

Международный союз биатлонистов (IBU) дисквалифицировал на 2 года российских биатлонистов Евгения Устюгова (золотой призер Олимпиады-2014) и Светлану Слепцову за употребление допинга. 

ИсточникIBU 

Детали: Согласно решению IBU, Слепцова и Устюгов дисквалифицированы с 11 и 13 февраля 2020 года соответственно за нарушением антидопинговых правил - "использование запрещенной субстанции" и "использование запрещенных субстанций или методов" на основании результатов тестов, пробы которых были отобраны у спортсменов в 2013 году.  

Устюгов дисквалифицирован за анаболический стероид оксандролон, Слепцова - за использование остарина.  

Аннулируются все результаты соревнований, в которых участвовала Слепцова с 22 марта 2013 года до окончания сезона Кубка мира 2013/2014), как и результаты Устюгова  с 27 августа 2013 по конец сезона-2013/14, с вытекающими последствиями для медалей, очков и призов.

В связи с решением IBU, Устюгов и вся мужская сборная России будут лишены "золота" Олимпиады-2014 в эстафете, Россию лишат первого места в медальном зачете Олимпийский Игр в Сочи. 

Оба спортсмена должны будут покрыть расходы, связанные с антидопинговым разбирательством и имеют право оспорить решение Союза в Спортивном арбитражном суде (CAS). 

Украинская правда
Темы: спорт Росcия


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