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Коронавірус: Китай запровадив смертну кару за навмисне приховування симптомів

Субота, 15 лютого 2020, 21:56
Коронавірус: Китай запровадив смертну кару за навмисне приховування симптомів

У Китаї навмисне приховування симптомів коронавірусу, спотворення інформації про стан хворого або поширення інфекції відтепер може каратися тюремним ув'язненням або смертною карою.

Джерело: рішення китайського суду, на яке посилається DW

Деталі: Кримінальним злочином також може вважатися приховування історії своїх подорожей.

Дослівно: "Людина, яка стала джерелом інфекції і призвела до поширення вірусу, буде звинувачена у створенні загрози суспільній безпеці. Її може бути засуджено до 10-річного або довічного тюремного ув'язнення або до смертної кари".

Деталі: 15 лютого Національна комісія з охорони здоров'я Китаю заборонила жителям з кашлем, температурою та іншими симптомами вірусного захворювання пересуватися країною в автобусах, поїздах і літаках.

Усі громадяни, що повертаються додому після свят із зони епідемії, мають залишатися вдома або під наглядом лікарів 14 днів, а ті, хто відмовляться від карантину, будуть покарані.

У Китаї навмисне приховування симптомів коронавірусу, спотворення інформації про стан хворого або поширення інфекції відтепер може каратися тюремним ув'язненням або смертною карою.

 

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусКитайздоров'я
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