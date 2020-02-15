Коронавирус: Китай ввел смертную казнь за умышленное сокрытие симптомов

В Китае намеренное сокрытие симптомов коронавируса, искажение информации о состоянии больного или распространение инфекции отныне может караться тюремным заключением или смертной казнью.

Источник: решение китайского суда, на которое ссылается DW

Детали: Кроме того уголовным преступлением может считаться утаивание истории своих путешествий.

Дословно: "Человек, который стал источником инфекции и привел к распространению вируса, будет обвинен в создании угрозы общественной безопасности. Он может быть приговорен к 10-летнему либо пожизненному тюремному заключению или к смертной казни".

Детали: 15 февраля Национальная комиссия по здравоохранению Китая запретила жителям с кашлем, температурой и другими симптомами вирусного заболевания передвигаться по стране в автобусах, поездах и самолетах.

Все граждане, возвращающиеся домой после праздников из зоны очага эпидемии, должны оставаться дома либо под наблюдением врачей 14 дней, а те, кто откажутся от карантина, будут наказаны.