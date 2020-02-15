Коронавирус: Китай ввел смертную казнь за умышленное сокрытие симптомов

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Суббота, 15 февраля 2020, 22:56

В Китае намеренное сокрытие симптомов коронавируса, искажение информации о состоянии больного или распространение инфекции отныне может караться тюремным заключением или смертной казнью. 

Источник: решение китайского суда, на которое ссылается DW 

Детали:  Кроме того уголовным преступлением может считаться утаивание истории своих путешествий. 

Дословно: "Человек, который стал источником инфекции и привел к распространению вируса, будет обвинен в создании угрозы общественной безопасности. Он может быть приговорен к 10-летнему либо пожизненному тюремному заключению или к смертной казни". 

Детали: 15 февраля Национальная комиссия по здравоохранению Китая запретила жителям с кашлем, температурой и другими симптомами вирусного заболевания передвигаться по стране в автобусах, поездах и самолетах.

Все граждане, возвращающиеся домой после праздников из зоны очага эпидемии, должны оставаться дома либо под наблюдением врачей 14 дней, а те, кто откажутся от карантина, будут наказаны.

Темы: коронавирус Китай здоровье


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