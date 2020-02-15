Порошенко покритикував Зеленського у Мюнхені і заявив, що альтернативи "Мінську" немає

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Субота, 15 лютого 2020, 23:49

Відсутність стратегічних ідей в команді діючого президента України щодо завершення російської агресії на Донбасі доводить, що альтернативи Мінському процесу немає. 

Джерело: п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в інтерв'ю журналістам в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки, якого цитує пресслужба партії 

Пряма мова: "Відсутність ініціатив, відсутність стратегії як щодо внутрішнього законодавства, так і щодо зовнішніх позицій означає, що альтернативи Мінську не існує. Альтернативи закону про деокупацію Донбасу не існує. І в цих умовах доводиться обмежуватися тактичними речами". 

"Важливо не просто утримувати українське питання на порядку денному (Мюнхенської конференції - ред.), але й активно пропонувати нові ідеї та ініціативи. Цього року ми мали ... лише тактичні речі, іноді хаотичні, іноді суперечливі". 

Деталі: Також Порошенко заявив, що нинішня влада "боїться дратувати Путіна і не називає речі своїми іменами".

Дослівно: "У Мюнхені від представників владної команди з України так і не прозвучали слова "російська агресія". З такою позицією Україна навряд чи може вимагати від наших міжнародних партнерів продовження санкційного і політичного тиску на Росію", - заявив Порошенко. 

"Ми не почули, що санкції мають бути продовжені. Санкції мають бути посилені. Але влада про це не говорить", - додав він. 

Деталі: Разом з тим Порошенко оцінив як "об’єктивно правильну" зміну позиції президента України Володимира Зеленського щодо проведення швидких виборів на території ОРДЛО у жовтні 2020 року без виконання безпекового комплексу. 

Дослівно: "Це свідчить, що в Офісі президента усвідомили ризики такого розвитку подій. Розуміючи ризики і загрози, вони від цієї ідеї відійшли з позицією, що під час перебування російських окупаційних військ ні про які вибори йтися не може. Така трансформація позиції президента і керівника його Офісу є об’єктивно правильною", – заявив п'ятий президент України. 

Українська правда
Теми: Мінські угоди ОРДЛО Росія Зеленський Порошенко


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