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Порошенко покритиковал Зеленского в Мюнхене и заявил, что альтернативы "Минску" нет

Суббота, 15 февраля 2020, 22:49
Порошенко покритиковал Зеленского в Мюнхене и заявил, что альтернативы Минску нет

Отсутствие стратегических идей в команде действующего президента Украины о завершении российской агрессии на Донбассе доказывает, что альтернативы Минскому процессу нет.

Источник: пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в интервью журналистам в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, которого цитирует пресс-служба партии

Прямая речь: "Отсутствие инициатив, отсутствие стратегии как по внутреннему законодательству, так и по внешним позиций означает, что альтернативы Минску нет. Альтернативы закону о деоккупации Донбасса не существует. И в этих условиях приходится ограничиваться тактическими вещами".

"Важно не просто удерживать украинский вопрос на повестке дня (Мюнхенской конференции - ред.), но и активно предлагать новые идеи и инициативы. В этом году мы имеем ... только тактические вещи, иногда хаотические, иногда противоречивые".

Детали: Также Порошенко заявил, что нынешняя власть "боится раздражать президента РФ Путина и не называет вещи своими именами".

Дословно: "В Мюнхене от представителей властной команды из Украины так и не прозвучали слова "российская агрессия". С такой позицией Украины вряд ли может требовать от наших международных партнеров продолжения санкционного и политического давления на Россию", - заявил Порошенко.

"Мы не услышали, что санкции должны быть продолжены. Санкции должны быть усилены. Но власть об этом не говорит", - добавил он.

Детали: Вместе с тем Порошенко оценил как "объективно правильное" изменение позиции президента Украины Владимира Зеленского о проведении быстрых выборов на территории ОРДЛО в октябре 2020 г. без выполнения безопасности комплекса.

Дословно: "Это свидетельствует, что в Офисе президента осознали риски такого развития событий. Понимая риски и угрозы, они от этой идеи отошли с позицией, что во время пребывания российских оккупационных войск ни о каких выборах речи быть не может. Такая трансформация позиции президента и руководителя его Офиса является объективно правильной", - отметил пятый президент Украины.

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Украинская правда
Темы: Минские соглашенияОРДЛОРосcияЗеленскийПорошенко
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