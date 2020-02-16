Киян попереджають про погану видимість через туман

Вночі та вранці 16 лютого Київ затягне густим туманом.

Джерело: пресслужба КМДА з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У зв’язку з цим оголошено перший рівень небезпечності. Видимість буде триматись на відстані 200-500 метрів.

Водіям рекомендують знизити швидкість руху, увімкнути протитуманні фари разом із ближнім світлом, дотримуватись безпечної дистанції між авто та уникати різких маневрів на дорозі. Киян також просят вмикати аварійну світлову сигналізації при зупинці.