Киян попереджають про погану видимість через туман

73 перегляди
Неділя, 16 лютого 2020, 03:20

Вночі та вранці 16 лютого Київ затягне густим туманом.

Джерело: пресслужба КМДА з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У зв’язку з цим оголошено перший рівень небезпечності. Видимість буде триматись на відстані 200-500 метрів. 

Водіям рекомендують знизити швидкість руху, увімкнути протитуманні фари разом із ближнім світлом, дотримуватись безпечної дистанції між авто та уникати різких маневрів на дорозі. Киян також просят вмикати аварійну світлову сигналізації при зупинці. 

Українська правда
Теми: погода Київ дороги


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Мокрий сніг та дощ: синоптики розповіли про погоду на вихідних 14 лютого 2020, 12:01
Вперше за історію Антарктики температура перевищила 20 градусів 13 лютого 2020, 22:46
У п'ятницю вітер нарешті вщухне, мокрий сніг – лише в одному регіоні 13 лютого 2020, 12:34
Усі новини
Головні новини
Стали відомі усі фіналісти Нацвідбору на Євробачення-2020. ВІДЕО
На сайт Мюнхенської конференції повернули план "примирення України з РФ"
Катастрофа літака МАУ: Іран готовий співпрацювати з Україною для розслідування
Прокуратура викрила контрабанду з ОРДЛО: вилучила тютюну на 20 мільйонів
Усі новини
поради

7 речей, якими варто тішити себе коханого якомога частіше

безпека

Як вберегти свою дитину від викрадення

ТаблоID

Артисти радять, що дарувати на День закоханих