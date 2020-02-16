Киевлян предупреждают о плохой видимости из-за тумана
47 просмотров
Воскресенье, 16 февраля 2020, 03:20
Ночью и утром 16 февраля Киев затянет густым туманом.
Источник: пресс-служба КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр
Детали: В связи с этим, объявлен первый уровень опасности. Видимость будет держаться на расстоянии 200-500 метров. Водителям рекомендуют снизить скорость движения, включить противотуманные фары вместе с ближним светом, соблюдать безопасную дистанцию между авто и избегать резких маневров на дороге. Киевлян также просят включать аварийную световую сигнализации при остановке.
Украинская правда
powered by lun.ua