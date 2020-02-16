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Киевлян предупреждают о плохой видимости из-за тумана

Воскресенье, 16 февраля 2020, 02:20
Киевлян предупреждают о плохой видимости из-за тумана

Ночью и утром 16 февраля Киев затянет густым туманом.

Источник: пресс-служба КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В связи с этим, объявлен первый уровень опасности. Видимость будет держаться на расстоянии 200-500 метров.

Водителям рекомендуют снизить скорость движения, включить противотуманные фары вместе с ближним светом, соблюдать безопасную дистанцию между авто и избегать резких маневров на дороге. Киевлян также просят включать аварийную световую сигнализации при остановке.

Украинская правда
Темы: погодаКиевдороги
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