Киевлян предупреждают о плохой видимости из-за тумана

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Воскресенье, 16 февраля 2020, 03:20

Ночью и утром 16 февраля Киев затянет густым туманом.

Источник: пресс-служба КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В связи с этим, объявлен первый уровень опасности. Видимость будет держаться на расстоянии 200-500 метров. Водителям рекомендуют снизить скорость движения, включить противотуманные фары вместе с ближним светом, соблюдать безопасную дистанцию между авто и избегать резких маневров на дороге. Киевлян также просят включать аварийную световую сигнализации при остановке.

Украинская правда
Темы: погода Киев дороги


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