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Біля посольства США в Багдаді вибухнули ракети – ЗМІ

Неділя, 16 лютого 2020, 03:30
Біля посольства США в Багдаді вибухнули ракети – ЗМІ

На початку неділі декілька ракет вибухнули поблизу будівлі дипломатичної місії США в столиці Іраку.

Джерело: AFP з посиланням на джерело у військових лавах США

Деталі: Подробиці ракетного обстрілу наразі невідомі. Як повідомило джерело, перед запуском ракет по всьому дипломатичному корпусу увімкнули попереджувальні сирени. 

Повідомлень про жертви теж не надходило. 

Кореспонденти AFP також чули багаторазові вибухи, після яких в небо підняли літаки. Вони кружляли над Зеленою зоною, що має підвищений рівень охорони. 

Це була 19 атака, починаючи з жовтня минулого року, направлена проти посольства США.

Нагадаємо:

  • 5 січня ввечері в районі так званої "зеленої зони" Багдаду, де розташовується посольство Штатів та військове летовище, яке використовує Пентагон, вибухнула реактивна ракета. Щонайменше дві ракети потрапили в периметр "зеленої зони" Багдаду (Ірак) у неділю ввечері.
  • 9 січня дві ракети "Катюша" вибухнули в "зеленій зоні" Багдада, де знаходяться урядові будівлі та будівлі дипломатичних місій.
  • 14 січня військова база Таджі на північ від Багдада, де зокрема розміщуються військові сили коаліції, була обстріляна ракетами "Катюша".

Українська правда
Теми: ІракСШАтероризм
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