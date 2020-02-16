Біля посольства США в Багдаді вибухнули ракети – ЗМІ

На початку неділі декілька ракет вибухнули поблизу будівлі дипломатичної місії США в столиці Іраку.

Джерело: AFP з посиланням на джерело у військових лавах США

Деталі: Подробиці ракетного обстрілу наразі невідомі. Як повідомило джерело, перед запуском ракет по всьому дипломатичному корпусу увімкнули попереджувальні сирени.

Повідомлень про жертви теж не надходило.

Кореспонденти AFP також чули багаторазові вибухи, після яких в небо підняли літаки. Вони кружляли над Зеленою зоною, що має підвищений рівень охорони.

Це була 19 атака, починаючи з жовтня минулого року, направлена проти посольства США.

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