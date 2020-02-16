Возле посольства США в Багдаде взорвались ракеты – СМИ

В начале воскресенье несколько ракет взорвались у здания дипломатической миссии США в столице Ирака.

Источник: AFP со ссылкой на источник в военных рядах США

Детали: Подробности ракетного обстрела пока неизвестны. Как сообщил источник, перед запуском ракет по всему дипломатическому корпусу включили предупредительные сирены.

Сообщений о жертвах тоже не поступало.

Корреспонденты AFP также слышали многократные взрывы, после которых в небо подняли самолеты. Они кружили над Зеленой зоной, что имеет повышенный уровень охраны.

Это была 19 атака, начиная с октября прошлого года, направленная против посольства США.

Напомним: