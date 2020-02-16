Возле посольства США в Багдаде взорвались ракеты – СМИ
Воскресенье, 16 февраля 2020, 03:30
В начале воскресенье несколько ракет взорвались у здания дипломатической миссии США в столице Ирака.
Источник: AFP со ссылкой на источник в военных рядах США
Детали: Подробности ракетного обстрела пока неизвестны. Как сообщил источник, перед запуском ракет по всему дипломатическому корпусу включили предупредительные сирены.
Сообщений о жертвах тоже не поступало.
Корреспонденты AFP также слышали многократные взрывы, после которых в небо подняли самолеты. Они кружили над Зеленой зоной, что имеет повышенный уровень охраны.
Это была 19 атака, начиная с октября прошлого года, направленная против посольства США.
Напомним:
- 5 января вечером в районе так называемой "зеленой зоны" Багдада, где располагается посольство Штатов и военный аэродром, которое использует Пентагон, взорвалась реактивная ракета. По меньшей мере две ракеты попали в периметр "зеленой зоны" Багдада (Ирак) в воскресенье вечером.
- 9 января две ракеты "Катюша" взорвались в "зеленой зоне" Багдада, где находятся правительственные здания и здания дипломатических миссий.
- 14 января военная база Таджи к северу от Багдада, где в частности размещаются военные силы коалиции, была обстреляна ракетами "Катюша".
Украинская правда