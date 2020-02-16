Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Возле посольства США в Багдаде взорвались ракеты – СМИ

Воскресенье, 16 февраля 2020, 03:30
Возле посольства США в Багдаде взорвались ракеты – СМИ

В начале воскресенье несколько ракет взорвались у здания дипломатической миссии США в столице Ирака.

Источник: AFP со ссылкой на источник в военных рядах США

Детали: Подробности ракетного обстрела пока неизвестны. Как сообщил источник, перед запуском ракет по всему дипломатическому корпусу включили предупредительные сирены.

Сообщений о жертвах тоже не поступало.

Корреспонденты AFP также слышали многократные взрывы, после которых в небо подняли самолеты. Они кружили над Зеленой зоной, что имеет повышенный уровень охраны.

Это была 19 атака, начиная с октября прошлого года, направленная против посольства США.

Напомним:

  • 5 января вечером в районе так называемой "зеленой зоны" Багдада, где располагается посольство Штатов и военный аэродром, которое использует Пентагон, взорвалась реактивная ракета. По меньшей мере две ракеты попали в периметр "зеленой зоны" Багдада (Ирак) в воскресенье вечером.
  • 9 января две ракеты "Катюша" взорвались в "зеленой зоне" Багдада, где находятся правительственные здания и здания дипломатических миссий.
  • 14 января военная база Таджи к северу от Багдада, где в частности размещаются военные силы коалиции, была обстреляна ракетами "Катюша".

Украинская правда
Темы: ИракСШАтерроризм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Ирак
В Ираке штурмовали посольство Швеции, которая позволила сжечь Коран
Новые горизонты на Ближнем Востоке: МИД сообщил о важных переговорах в Ираке
Зеленский впервые поговорил с премьером Ирака
Последние новости
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
Все новости...
Реклама: