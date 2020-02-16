Чоловік з ножем напав на прихожан у храмі в Москві, є поранені - росЗМІ

У храмі в центрі Москви чоловік напав на парафіян з ножем, в результаті інциденту дві людини отримали поранення.

Джерело: ТАСС з посиланням на представника МВС Ірину Вовк, Telegram-канал Mash

Дослівно: "Співробітники поліції по гарячих слідах затримали 26-річного мешканця Липецької області, який вранці 16 лютого увійшов в будівлю храму на Бакунінской вулиці і ножем заподіяв двом громадянам тілесні ушкодження. Постраждалих направлено до медичних установ для надання допомоги".

Деталі: Поліцейські встановлюють причини і обставини події, вирішується питання про порушення кримінальної справи.

За даними джерела у правоохоронних органах, подія сталася у храмі Святителя Миколая.

За даними Mash, затриманий - Юхим Єфімов.

Дослівно: "Попрямував просто до вівтаря, де батюшка служив службу, а коли помічник спробував його зупинити, хлопець вдарив його ножем. Парафіяни спільними зусиллями скрутили Юхима, але він встиг порізати двох - зараз вони у травмпункті".