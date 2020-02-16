Мужчина с ножом напал на прихожан в храме в Москве, есть раненые - росСМИ

В храме в центре Москвы мужчина напал на прихожан с ножом, в результате инцидента два человека получили ранения.

Источник: ТАСС со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк, Telegram-канал Mash

Дословно: "Сотрудники полиции по горячим следам задержали 26-летнего жителя Липецкой области, который утром 16 февраля вошел в здание храма на Бакунинской улице и ножом причинил двум гражданам телесные повреждения. Пострадавшие направлены в медицинские учреждения для оказания помощи".

Детали: Полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным источника в правоохранительных органах, ЧП произошло в храме Святителя Николая.

По данным Mash, задержанный - Ефим Ефимов.

Дословно: "(Зашел в храм) и направился прямо к алтарю, где батюшка служил службу, а когда помощник попытался его остановить, парень ударил его ножом. Прихожане совместными усилиями скрутили Ефима, но он успел порезать двух - сейчас они в травмпункте".