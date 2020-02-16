Мужчина с ножом напал на прихожан в храме в Москве, есть раненые - росСМИ

837 просмотров
Воскресенье, 16 февраля 2020, 09:57

В храме в центре Москвы мужчина напал на прихожан с ножом, в результате инцидента два человека получили ранения. 

Источник: ТАСС со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк, Telegram-канал Mash 

Дословно: "Сотрудники полиции по горячим следам задержали 26-летнего жителя Липецкой области, который утром 16 февраля вошел в здание храма на Бакунинской улице и ножом причинил двум гражданам телесные повреждения. Пострадавшие направлены в медицинские учреждения для оказания помощи". 

Детали: Полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным источника в правоохранительных органах, ЧП произошло в храме Святителя Николая.

По данным Mash, задержанный - Ефим Ефимов.

Дословно: "(Зашел в храм) и направился прямо  к алтарю, где батюшка служил службу, а когда помощник попытался его остановить, парень ударил его ножом. Прихожане совместными усилиями скрутили Ефима, но он успел порезать двух - сейчас они в травмпункте".

 

Темы: Росcия чрезвычайное происшествие церковь


powered by lun.ua
Материалы по теме
Эрдоган обвинил министра обороны РФ и ЧВК Вагнера в ведении войны в Ливии 16 февраля 2020, 01:07
Порошенко покритиковал Зеленского в Мюнхене и заявил, что альтернативы "Минску" нет 15 февраля 2020, 23:49
На сайт Мюнхенской конференции вернули план "примирения Украины с РФ" 15 февраля 2020, 22:13
Все новости
Главные новости
Ермак показал свои активы
От коронавируса вылечились более 9 тысяч человек
Стали известны все финалисты Нацотбора на Евровидение-2020. Видео
На сайт Мюнхенской конференции вернули план "примирения Украины с РФ"
Все новости
психология

Почему работа в выходные вредит здоровью? рассказывают эксперты

здоровье

Как купать ребенка, который имеет атопический дерматит или чувствительную кожу?

Музыка

Они не выступали в Украине. 10 артистов, которых стоит посмотреть на Sziget 2020

Поиск по сайту
Архив
Весь архів