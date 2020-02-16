Завод "Укроборонпрому" заплатить 9 млн фірмі-фігуранту справи про розтрату — Слідство.Інфо

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Неділя, 16 лютого 2020, 10:58

ДП "Луцький ремонтний завод "Мотор", що входить до концерну "Укроборонпром", без конкурсу замовило послуги з оновлення паливного складу на понад 9 мільйонів гривень фірмі "Урс Груп", директора і власника якої обвинувачують у розтраті бюджетних грошей. 

Джерело:  "Слідство.Інфо" з посиланням на дані порталу публічних закупівель Prozorro 

Деталі: Договір з фірмою "Урс Груп" уклали 10 лютого. Представники заводу не опублікували жодних документів щодо детальних умов цього договору.

Раніше дніпровська компанія "Урс Груп" співпрацювала з аеропортом "Бориспіль" й організацією "Комбінат "Рекорд", яка підпорядковується Держрезерву України. За даними системи YouControl, "Урс Груп" отримала на держзакупівлях понад 13 мільйонів гривень.

З луцьким заводом "Мотор" компанія співпрацює вперше.  

Наприкінці 2016 року "Урс Груп" уклала угоду з "Комбінат "Рекорд" і за умовами договору мала відремонтувати споруди для наливання нафтопродуктів. Слідчі з’ясували, що роботи фактично не були виконані. У січні 2017 року суд арештував гроші на банківському рахунку компанії "Урс Груп".

Окрім того компанія фігурує в інших кримінальних провадженнях, де йдеться про ухилення від сплати податків, а також щодо підроблення документів для отримання будівельної ліцензії.

Теми: Укроборонпром бюджет


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