Завод "Укроборонпрому" заплатить 9 млн фірмі-фігуранту справи про розтрату — Слідство.Інфо

ДП "Луцький ремонтний завод "Мотор", що входить до концерну "Укроборонпром", без конкурсу замовило послуги з оновлення паливного складу на понад 9 мільйонів гривень фірмі "Урс Груп", директора і власника якої обвинувачують у розтраті бюджетних грошей.

Джерело: "Слідство.Інфо" з посиланням на дані порталу публічних закупівель Prozorro

Деталі: Договір з фірмою "Урс Груп" уклали 10 лютого. Представники заводу не опублікували жодних документів щодо детальних умов цього договору.

Раніше дніпровська компанія "Урс Груп" співпрацювала з аеропортом "Бориспіль" й організацією "Комбінат "Рекорд", яка підпорядковується Держрезерву України. За даними системи YouControl, "Урс Груп" отримала на держзакупівлях понад 13 мільйонів гривень.

З луцьким заводом "Мотор" компанія співпрацює вперше.

Наприкінці 2016 року "Урс Груп" уклала угоду з "Комбінат "Рекорд" і за умовами договору мала відремонтувати споруди для наливання нафтопродуктів. Слідчі з’ясували, що роботи фактично не були виконані. У січні 2017 року суд арештував гроші на банківському рахунку компанії "Урс Груп".

Окрім того компанія фігурує в інших кримінальних провадженнях, де йдеться про ухилення від сплати податків, а також щодо підроблення документів для отримання будівельної ліцензії.