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Завод "Укроборонпрома" заплатит 9 млн фирме - фигуранту дела о розтрате — Слидство.Инфо

Воскресенье, 16 февраля 2020, 09:58
Завод Укроборонпрома заплатит 9 млн фирме - фигуранту дела о розтрате — Слидство.Инфо

ГП "Луцкий ремонтный завод "Мотор", входящий в состав "Укроборонпрома", без конкурса заказало услуги по обновлению топливного склада на сумму более 9 млн гривен фирме "Урс Групп", директора и владельца которой обвиняют в растрате бюджетных денег. 

Источник: "Слідство.Інфо" со ссылкой на данные портала публичных закупок Prozorro

Детали: Договор с фирмой "Урс Групп" заключили 10 февраля. Представители завода не опубликовали никаких документов о детальных условий настоящего договора.

Ранее днепровская компания "Урс Групп" сотрудничала с аэропортом "Борисполь" и организацией "Комбинат "Рекорд", которая подчиняется Госрезерву Украины. По данным системы YouControl, "Урс Групп" получила на госзакупках более 13 млн гривен.

С луцким заводом "Мотор" компания сотрудничает впервые.

В конце 2016 года "Урс Групп" заключила соглашение с "Комбинатом "Рекорд" и по условиям договора должна была отремонтировать сооружения для налива нефтепродуктов. Следователи выяснили, что работы фактически не были выполнены. В январе 2017 г. суд арестовал деньги на банковском счете компании "Урс Групп".

Кроме того компания фигурирует в других уголовных процессах, где речь идет об уклонении от уплаты налогов, а также относительно подделки документов для получения строительной лицензии.

Темы: Укроборонпромбюджет
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