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США: Росія не має технологій, аби швидко добудувати "Північний потік-2"

Неділя, 16 лютого 2020, 10:46
США: Росія не має технологій, аби швидко добудувати Північний потік-2

Росія не зможе завершити будівництво газопроводу Nord Stream 2 в Балтійському морі, США й надалі наполягатимуть на своїй незгоді з проєктом. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр енергетики США Ден Бруйетту в інтерв’ю агентству Bloomberg на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Відповідаючи на питання про спроби Росії обійти санкції США щодо трубопроводу і завершити його самостійно, міністр відповів: "Вони не зможуть".

Він відхилив твердження про те, що "Газпром" зіштовхнеться з невеликою затримкою у зв’язку із санкціями США. "Це буде дуже велика затримка, тому що в Росії немає технологій", - впевнений міністр.

"Якщо вони розроблять їх (технології), то побачимо, що вони робитимуть. Але я не думаю, що це буде так само легко, як сказати: дивіться, ми вже майже впорались, ми практично завершили", - сказав Бруйетт.

При цьому міністр підкреслив, якщо Росія що-небудь придумає для добудови газопроводу, США розглянуть додаткові заходи.

Знати більше:  "Американський удар по проєкту Путіна: чи зможуть санкції США зупинити Nord Stream 2". 

Нагадаємо,

  • 21 грудня США оголосили про запровадження санкцій проти трубопроводу "Північний потік-2", через що ключовий підрядник "Газпрому" компанія Allseas призупинила роботу над проєктом.
  • Росія заявила, що зможе добудувати "Північний потік-2" своїми силами, без залучення закордонних підрядників.
  • "Газпром" заявляє, що запуск газогону очікується наприкінці 2020 року.

Теми: газРосіяСША
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