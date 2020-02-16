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США: У России нет технологий, чтобы быстро достроить "Северный поток-2"

Воскресенье, 16 февраля 2020, 10:46
США: У России нет технологий, чтобы быстро достроить Северный поток-2

Россия не сможет завершить строительство газопровода Nord Stream-2 в Балтийском море, США продолжат настаивать на своем несогласии с проектом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт в интервью агентству Bloomberg на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Отвечая на вопрос о попытках России обойти санкции США в отношении трубопровода и завершить его самостоятельно, министр ответил: "Они не смогут".

Он отклонил утверждение о том, что "Газпром" столкнется с небольшой задержкой в ​​связи с санкциями США. "Это будет очень большая задержка, так как в России нет технологий", - уверен министр.

"Если они разработают их (технологии), то увидим, что они будут делать. Но я не думаю, что это будет так же легко, как сказать: смотрите, мы уже почти справились, мы практически завершили", - сказал Бруйетт.

При этом министр подчеркнул, что если Россия что-нибудь придумает для достройки газопровода, США рассмотрят дополнительные меры.

Узнать больше: 

Американский удар по проекту Путина: смогут ли санкции США остановить Nord Stream 2 

Напомним,

  • 21 декабря США объявили о введении санкций против трубопровода "Северный поток-2", из-за чего ключевой подрядчик "Газпрома" компания Allseas приостановила работу над проектом.
  • Россия заявила, что сможет достроить "Северный поток-2" своими силами, без привлечения иностранных подрядчиков.
  • "Газпром" заявляет, что запуск газопровода ожидается в конце 2020 года. 

Темы: газРосcияСША
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