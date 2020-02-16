США: У России нет технологий, чтобы быстро достроить "Северный поток-2"

318 просмотров
Воскресенье, 16 февраля 2020, 11:46

Россия не сможет завершить строительство газопровода Nord Stream-2 в Балтийском море, США продолжат настаивать на своем несогласии с проектом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт в интервью агентству Bloomberg на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Отвечая на вопрос о попытках России обойти санкции США в отношении трубопровода и завершить его самостоятельно, министр ответил: "Они не смогут".

Он отклонил утверждение о том, что "Газпром" столкнется с небольшой задержкой в ​​связи с санкциями США. "Это будет очень большая задержка, так как в России нет технологий", - уверен министр.

"Если они разработают их (технологии), то увидим, что они будут делать. Но я не думаю, что это будет так же легко, как сказать: смотрите, мы уже почти справились, мы практически завершили", - сказал Бруйетт.

При этом министр подчеркнул, что если Россия что-нибудь придумает для достройки газопровода, США рассмотрят дополнительные меры.

Узнать больше: 

Американский удар по проекту Путина: смогут ли санкции США остановить Nord Stream 2 

Напомним,

  • 21 декабря США объявили о введении санкций против трубопровода "Северный поток-2", из-за чего ключевой подрядчик "Газпрома" компания Allseas приостановила работу над проектом.
  • Россия заявила, что сможет достроить "Северный поток-2" своими силами, без привлечения иностранных подрядчиков.
  • "Газпром" заявляет, что запуск газопровода ожидается в конце 2020 года. 

Темы: газ Росcия США


powered by lun.ua
Материалы по теме
"Прозорро" сэкономило "Укроборонпрому" 50 миллионов на закупке газа 14 февраля 2020, 13:51
Цена газа на украинском рынке упала до 10-летнего минимума 13 февраля 2020, 16:03
Днепропетровские мошенники придумали ноу-хау: бытовым газом заправляли машины 13 февраля 2020, 14:21
Все новости
Главные новости
Ермак показал свои активы
От коронавируса вылечились более 9 тысяч человек
Стали известны все финалисты Нацотбора на Евровидение-2020. Видео
На сайт Мюнхенской конференции вернули план "примирения Украины с РФ"
Все новости
еда

Великий пост 2020: как правильно поститься

Фото

Когда запланировали кулинарный шедевр, но что-то пошло не так

ТаблоID

Артисты советуют, что дарить на День влюбленных

Поиск по сайту
Архив
Весь архів