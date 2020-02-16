Священнику ПЦУ спалили авто, підозрює - через релігійний конфлікт

В ніч на 16 лютого в с.Овадне на Волині спалили авто настоятеля храму ПЦУ Сергія Місана.

Джерело: сектор комунікації поліції Волинської області, "Буг"

Деталі: За даними правоохоронців, повідомлення про інцидент надійшло до поліції від 39-річного жителя села Овадне. Чоловік повідомив, що вночі на подвір’ї біля будинку за місцем проживання згорів його автомобіль "Volkswagen T4" разом з документами.

Внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав. Експерти встановлюють причини загоряння транспортного засобу.

Попередньо подію кваліфіковано за ознаками ч.2 ст.194 КК - "умисне знищення майна".

Сам Місан припускає, що підпал ймовірно пов’язаний із подіями та релігійним конфліктом у селі Сусваль, де він є настоятелем громади ПЦУ.

За його словами, конфлікти між прихожанами ПЦУ і УПЦ щодо храму у с.Сусваль тривають близько року. Також Місан заявляє, що мав погрози на свою адресу.



