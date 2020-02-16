Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Священнику ПЦУ спалили авто, підозрює - через релігійний конфлікт

Неділя, 16 лютого 2020, 11:38
Священнику ПЦУ спалили авто, підозрює - через релігійний конфлікт
фото - "Буг"

В ніч на 16 лютого в с.Овадне на Волині спалили авто настоятеля храму ПЦУ Сергія Місана. 

Джерело: сектор комунікації поліції Волинської області, "Буг" 

Деталі: За даними правоохоронців, повідомлення про інцидент надійшло до поліції від 39-річного жителя села Овадне. Чоловік повідомив, що вночі на подвір’ї біля будинку за місцем проживання згорів його автомобіль "Volkswagen T4" разом з документами.

Внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав. Експерти встановлюють причини загоряння транспортного засобу.

Попередньо подію кваліфіковано за ознаками ч.2 ст.194 КК - "умисне знищення майна". 

Сам Місан припускає, що підпал ймовірно пов’язаний із подіями та релігійним конфліктом у селі Сусваль, де він є настоятелем громади ПЦУ. 

За його словами, конфлікти між прихожанами ПЦУ і УПЦ щодо храму у с.Сусваль тривають близько року. Також Місан заявляє, що мав погрози на свою адресу. 

 
фото - поліція Волинської області

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Православна Церква УкраїниВолинська областьполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Православна Церква України
Хуліганство і злісна непокора: на Київщині під час переходу з УПЦ МП до ПЦУ виник конфлікт
У Києво-Печерській лаврі великодні служби провели і ПЦУ, і УПЦ МП
Епіфаній відхрестився від політичного впливу на ПЦУ: контролювати церкву ніхто не буде
Останні новини
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
Усі новини...
Реклама: