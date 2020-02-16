Священнику ПЦУ сожгли авто, подозревает - из-за религиозного конфликта

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Воскресенье, 16 февраля 2020, 12:38
фото - "Буг"

В ночь на 16 февраля в с.Овадное на Волыни сожгли авто настоятеля храма ПЦУ Сергея Мисана.

Источник: сектор коммуникации полиции Волынской области, "Буг"

Детали: По данным правоохранителей, сообщение об инциденте поступило в полицию от 39-летнего жителя села Овадное. Мужчина сообщил, что ночью во дворе возле дома по месту жительства сгорел его автомобиль "Volkswagen T4" вместе с документами.

В результате пожара никто не пострадал. Эксперты устанавливают причины возгорания транспортного средства.

Предварительно событие квалифицировано по признакам ч.2 ст.194 УК - "умышленное уничтожение имущества".

Сам Мисан предполагает, что поджог вероятно связан с событиями и религиозным конфликтом в селе Сусваль, где он является настоятелем общины ПЦУ.

По его словам, конфликты между прихожанами ПЦУ и УПЦ относительно храма в с.Сусваль длятся около года. Также Мисан заявляет, что неоднократно получал угрозы в свой адрес.

 

 

ФОТО - Полиция Волынской области

Украинская правда
Темы: Православная Церковь Украины Волынская область полиция


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