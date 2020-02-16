У Миколаєві підірвали банкомат і викрали чверть мільйона

В ніч на 16 лютого у Миколаєві невідомі проникли до відділення банку, підірвали банкомат та викрали понад 250 тисяч гривень.

Джерело: повідомлення поліції Миколаївської області

Деталі: Інцидент стався на вул. Космонавтів в Інгульському районі. До банківської установи, що розташована у приміщенні нежитлової будівлі, невідомі потрапили через вікно.

Постраждалих внаслідок події немає.

За фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 185 "Крадіжка, вчинена у великих розмірах", санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.