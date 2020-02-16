В Николаеве взорвали банкомат и похитили четверть миллиона

В ночь на 16 февраля в Николаеве неизвестные проникли в отделение банка, взорвали банкомат и похитили более 250 тыс. гривен.

Источник: сообщение полиции Николаевской области

Детали: Инцидент произошел на ул. Космонавтов в Ингульскому районе. В банковское учреждение, расположенное в помещении нежилого здания, неизвестные попали через окно.

Пострадавших в результате происшествия нет.

По факту начато уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 185 "Кража, совершенная в крупных размерах", санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.