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В Николаеве взорвали банкомат и похитили четверть миллиона

Воскресенье, 16 февраля 2020, 12:53
В Николаеве взорвали банкомат и похитили четверть миллиона

В ночь на 16 февраля в Николаеве неизвестные проникли в отделение банка, взорвали банкомат и похитили более 250 тыс. гривен. 

Источник: сообщение полиции Николаевской области

Детали: Инцидент произошел на ул. Космонавтов в Ингульскому районе. В банковское учреждение, расположенное в помещении нежилого здания, неизвестные попали через окно.

Пострадавших в результате происшествия нет.

По факту начато уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 185 "Кража, совершенная в крупных размерах", санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. 

 
 
фото - управление полиции Николаевской области

Украинская правда
Темы: банкиденьгиполицияНиколаев
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