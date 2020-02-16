В Николаеве взорвали банкомат и похитили четверть миллиона
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Воскресенье, 16 февраля 2020, 13:53
В ночь на 16 февраля в Николаеве неизвестные проникли в отделение банка, взорвали банкомат и похитили более 250 тыс. гривен.
Источник: сообщение полиции Николаевской области
Детали: Инцидент произошел на ул. Космонавтов в Ингульскому районе. В банковское учреждение, расположенное в помещении нежилого здания, неизвестные попали через окно.
Пострадавших в результате происшествия нет.
По факту начато уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 185 "Кража, совершенная в крупных размерах", санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
Украинская правда
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