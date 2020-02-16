На Україну суне штормова штурханина циклону Victoria

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Неділя, 16 лютого 2020, 14:32

У понеділок в Україні очікуються пориви вітру, які подекуди сягатимуть штормових показників, денна температура місцями підвищиться до +14, мінлива хмарність, без опадів. 

Джерело: Укргідрометцентр, синоптик Наталка Діденко у Facebook 

Деталі: На заході України очікується підвищення температури до 12...14 градусів тепла вдень, у центрі +9...+11, на сході +3...+7, у південних регіонах - до +9 градусів. 

Вночі у більшості областей температура триматиметься нижче нуля, лише на Закарпатті очікується до +4, на сході - до -8 градусів. 

За даними Укргідрометцентру, в горах Івано-Франківської області 17 лютого внаслідок відлиги очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

 
прогноз погоди на 17 лютого

18 лютого у західних, центральних та північних областях очікуються дощі, вночі температура переважно триматиметься вище 0. 

 
прогноз погоди на 18 лютого

Пряма мова Діденко: "Циклон Victoria із кількома центрами, потужний і активний, не дає оговтатися мешканцям західного узбережжя Європи, Великій Британії, Нідерландам, Бельгії, країнам Скандинавії, Балтії від сильного, часом ураганного вітру. Циклон такий масштабний, що його штурханину відчують завтра й українці". 

"Пориви південно-західного вітру можуть досягати в Україні штормових. Понеділок, не зважаючи на вітер, обіцяє бути теплим. Денна температура повітря у більшості областей підвищиться до +5... +13 градусів. У східних областях ще затримається холодніша повітряна маса: найближчої ночі до -5...-9, вдень у понеділок +1...+4". 

Деталі:  За прогнозом синоптика, опади - малоймовірні. У Києві у понеділок вдень +6... +9, рвучкий вітер, без опадів.

 

Українська правда
Теми: погода


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