На Украину движется штормовой циклон Victoria
В понедельник в Украине ожидаются порывы ветра, которые могут достигать штормовых показателей, дневная температура местами повысится до +14, переменная облачность, без осадков.
Источник: Укргидрометцентр, синоптик Наталья Диденко в Facebook
Детали: На западе Украины ожидается повышение температуры до 12 ... 14 градусов тепла днем, в центре +9...+11, на востоке +3...+7, в южных регионах до +9 градусов.
Ночью в большинстве областей температура будет держаться ниже нуля, только на Закарпатье ожидается до +4, на востоке до -8 градусов.
По данным Укргидрометцентра, в горах Ивано-Франковской области 17 февраля в результате оттепели ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
18 февраля в западных, центральных и северных областях ожидаются дожди, ночью температура преимущественно будет держаться выше 0.
Прямая речь Диденко: "Циклон Victoria с несколькими центрами, мощный и активный, не дает опомниться жителям западного побережья Европы, Великобритании, Нидерландам, Бельгии, странам Скандинавии, Балтии от сильного, время ураганного ветра. Циклон такой масштабный, что его толчки почувствуют завтра и украинцы".
"Порывы юго-западного ветра могут достигать в Украине штормовых. Понедельник, несмотря на ветер, обещает быть теплым. Дневная температура воздуха в большинстве областей повысится до +5...+13 градусов. В восточных областях еще задержится более холодная воздушная масса: ближайшей ночи до -5...-9, днем в понедельник +1...+4".
Детали: По прогнозу синоптика, осадки - маловероятны. В Киеве в понедельник днем +6 ... + 9, ветер порывистый, без осадков.