На Украину движется штормовой циклон Victoria

В понедельник в Украине ожидаются порывы ветра, которые могут достигать штормовых показателей, дневная температура местами повысится до +14, переменная облачность, без осадков.

Источник: Укргидрометцентр, синоптик Наталья Диденко в Facebook

Детали: На западе Украины ожидается повышение температуры до 12 ... 14 градусов тепла днем, в центре +9...+11, на востоке +3...+7, в южных регионах до +9 градусов.

Ночью в большинстве областей температура будет держаться ниже нуля, только на Закарпатье ожидается до +4, на востоке до -8 градусов.

По данным Укргидрометцентра, в горах Ивано-Франковской области 17 февраля в результате оттепели ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Прогноз погоды на 17 февраля



18 февраля в западных, центральных и северных областях ожидаются дожди, ночью температура преимущественно будет держаться выше 0.

Прогноз погоды на 18 февраля

Прямая речь Диденко: "Циклон Victoria с несколькими центрами, мощный и активный, не дает опомниться жителям западного побережья Европы, Великобритании, Нидерландам, Бельгии, странам Скандинавии, Балтии от сильного, время ураганного ветра. Циклон такой масштабный, что его толчки почувствуют завтра и украинцы".

"Порывы юго-западного ветра могут достигать в Украине штормовых. Понедельник, несмотря на ветер, обещает быть теплым. Дневная температура воздуха в большинстве областей повысится до +5...+13 градусов. В восточных областях еще задержится более холодная воздушная масса: ближайшей ночи до -5...-9, днем ​​в понедельник +1...+4".

Детали: По прогнозу синоптика, осадки - маловероятны. В Киеве в понедельник днем ​​+6 ... + 9, ветер порывистый, без осадков.