Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Украину движется штормовой циклон Victoria

Воскресенье, 16 февраля 2020, 13:32
На Украину движется штормовой циклон Victoria

В понедельник в Украине ожидаются порывы ветра, которые могут достигать штормовых показателей, дневная температура местами повысится до +14, переменная облачность, без осадков.

Источник: Укргидрометцентр, синоптик Наталья Диденко в Facebook

Детали: На западе Украины ожидается повышение температуры до 12 ... 14 градусов тепла днем, в центре +9...+11, на востоке +3...+7, в южных регионах до +9 градусов.

Ночью в большинстве областей температура будет держаться ниже нуля, только на Закарпатье ожидается до +4, на востоке до -8 градусов.

По данным Укргидрометцентра, в горах Ивано-Франковской области 17 февраля в результате оттепели ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Прогноз погоды на 17 февраля
Прогноз погоды на 17 февраля


18 февраля в западных, центральных и северных областях ожидаются дожди, ночью температура преимущественно будет держаться выше 0.

 
Прогноз погоды на 18 февраля 

Прямая речь Диденко: "Циклон Victoria с несколькими центрами, мощный и активный, не дает опомниться жителям западного побережья Европы, Великобритании, Нидерландам, Бельгии, странам Скандинавии, Балтии от сильного, время ураганного ветра. Циклон такой масштабный, что его толчки почувствуют завтра и украинцы".

"Порывы юго-западного ветра могут достигать в Украине штормовых. Понедельник, несмотря на ветер, обещает быть теплым. Дневная температура воздуха в большинстве областей повысится до +5...+13 градусов. В восточных областях еще задержится более холодная воздушная масса: ближайшей ночи до -5...-9, днем ​​в понедельник +1...+4".

Детали: По прогнозу синоптика, осадки - маловероятны. В Киеве в понедельник днем ​​+6 ... + 9, ветер порывистый, без осадков.

 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
погода
Во Франковске из-за непогоды упала часть пешеходного моста
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
На Прикарпатье после дождя затопило сотни домов
Последние новости
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
Все новости...
Реклама: