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Держдеп намагався приховати зустріч Помпео з Лавровим - ЗМІ

Неділя, 16 лютого 2020, 14:54
Держдеп намагався приховати зустріч Помпео з Лавровим - ЗМІ

Держсекретар США Майк Помпео поспілкувався з міністром закордонних справ Росії Сергеєм Лавровим у кулуарах Мюнхенської конференції з питань безпеки у п'ятницю, але американська сторона намагалась не розголошувати факт зустрічі. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у публікації Politico

Державний департамент заздалегідь не оголосив про зустріч, яка відбулася в окремому конференц-залі Лаврова в готелі Bayerischer Hof.

Помічники Помпео також не надали жодної інформації після закінчення зустрічі.

Російські журналісти з пулу Лаврова  заздалегідь знали про зустріч і написали про неї пізніше. Речниця МЗС РФ Марія Захарова підтвердила факт зустрічі в своєму пості в Facebook, опублікувавши фото Помпео в коридорі готелю. Лавров стояв у дверях в декількох кроках від нього.

 

Відповідаючи на запитання Politico про зустріч, чиновник Держдепартаменту пізніше підтвердив, що Помпео поспілкувався з Лавровим у форматі pull aside - тобто провів коротку бесіду, про підсумки яких зазвичай не повідомляють. Чиновник заперечував, що Державний департамент попросив Росію не публікувати інформацію про зустріч. 

Російський журналіст із пулу Лаврова заявляв, що американська сторона зажадала, аби за підсумком зустрічі не було пресконференції чи спільних заяв. За його словами, на зустріч не запросили навіть фотографів, аби ті зняли потиск рук двох провідних дипломатів. 

Останнім часом Держсекретар кілька разів напружено спілкувався з журналістами, в тому числі з журналісткою NPR Мері Луїзою Келлі, інтерв’ю з якою розлютило його, коли вона поставила  питання про Україну.

Теми: СШАРосія
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