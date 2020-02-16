Госдеп пытался скрыть встречу Помпео с Лавровым - СМИ

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Воскресенье, 16 февраля 2020, 15:54

Госсекретарь США Майк Помпео пообщался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в кулуарах Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в пятницу - но американская сторона старалась не разглашать факт встречи.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации Politico.

Государственный департамент заранее не объявил о встрече, которая состоялась в отдельном конференц-зале Лаврова в отеле Bayerischer Hof.

Помощники Помпео также не предоставили никакой информации по окончании встречи.

Российские журналисты из пула Лаврова заранее знали о встрече и написали о ней позже. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова подтвердила факт встречи в своем посте в Facebook, опубликовав фото Помпео в коридоре отеля. Лавров стоял в дверях в нескольких шагах от него.

 

Отвечая на вопрос Politico о встрече, чиновник Госдепартамента позже подтвердил, что Помпео пообщался с Лавровым в формате pull aside - то есть провел короткую беседу, об итогах которых обычно не сообщают. Чиновник отрицал, что Государственный департамент попросил Россию не публиковать информацию о встрече.

Российский журналист из пула Лаврова заявлял, что американская сторона потребовала, чтобы по итогам встречи не было пресс-конференции или совместных заявлений. По его словам, на встречу не пригласили даже фотографов, чтобы те сняли пожатие рук двух ведущих дипломатов.

В последнее время Госсекретарь несколько раз напряженно общался с журналистами, в том числе с журналисткой NPR Мэри Луизой Келли, интервью с которой разозлило его, когда она поставила вопрос об Украине. 

Темы: США Росcия


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