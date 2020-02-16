Секс-скандал у Франції: затримано партнерку Павленського

6115 переглядів
Неділя, 16 лютого 2020, 16:55

У Франції в суботу взяли під варту партнерку скандального російського митця Петра Павленського, який фігурує у секс-скандалі довкола союзника французького президента Бенжаміна Гриво. 

Як повідомляє "Європейська правда", про арешт жінки стало відомо BFM-TV.

Затримана - 29 річна жінка родом з французького міста Мец, вона перебуває у стосунках з Павленським з січня 2019 року.

Вважається, що саме вона отримала відео сексуального характеру, на якому нібито фігурує Гриво, соратник Макрона, і яке у четвер оприлюднив Павленський. Затриману звинувачують у втручанні в особисте життя та поширення особистих зображень інтимного характеру без згоди людини.

Павленський теж затриманий французькими правоохоронцями. Та, за даними ЗМІ, його арешт не пов'язаний з публікацією відео. Розслідування стосується сутички в Парижі у новорічну ніч, коли Павленський поранив ножем двох людей.

Нагадаємо, у п’ятницю прізвище Павленського з’явилось у французьких ЗМІ в зв’язку з публікацією секс-відео, через що від виборів у Парижі відмовився перший номер у списку партії президента Франції Бенжамен Гріво. 

Павленський у четвер оприлюднив в інтернеті статтю про Гріво, додавши переписку політика із молодою дівчиною, а також відео сексуального характеру, які він відправляв їй.

Павленський став широко відомий у 2013 році після перфомансу, під час якого він прибив мошонку до бруківки на Червоній площі у Москві. Пізніше він пробув сім місяців у в'язниці за підпал в Москві вхідних дверей будівлі ФСБ.

Теми: Франція Росія скандал


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Секс-відео із соратником Макрона оприлюднив скандальний російський митець Павленський 14 лютого 2020, 15:31
Соратник Макрона знявся з перегонів за крісло мера Парижа після секс-скандалу 14 лютого 2020, 11:41
Макрон і його міністри пересядуть на екологічні авто 12 лютого 2020, 13:58
Усі новини
Головні новини
Чотирьох рибалок, захоплених ФСБ в Азовському морі, заарештували на 10 діб
На Україну суне штормова штурханина циклону Victoria
Нардеп назвав імена рибалок, яких ФСБ затримала в Азовському морі
Єрмак показав свої активи
Усі новини
18+

Які сексуальні проблеми може вирішити "віагра"

безпека

Як вберегти свою дитину від викрадення

ТаблоID

Артисти радять, що дарувати на День закоханих