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Секс-скандал у Франції: затримано партнерку Павленського

Неділя, 16 лютого 2020, 15:55
Секс-скандал у Франції: затримано партнерку Павленського

У Франції в суботу взяли під варту партнерку скандального російського митця Петра Павленського, який фігурує у секс-скандалі довкола союзника французького президента Бенжаміна Гриво. 

Як повідомляє "Європейська правда", про арешт жінки стало відомо BFM-TV.

Затримана - 29 річна жінка родом з французького міста Мец, вона перебуває у стосунках з Павленським з січня 2019 року.

Вважається, що саме вона отримала відео сексуального характеру, на якому нібито фігурує Гриво, соратник Макрона, і яке у четвер оприлюднив Павленський. Затриману звинувачують у втручанні в особисте життя та поширення особистих зображень інтимного характеру без згоди людини.

Павленський теж затриманий французькими правоохоронцями. Та, за даними ЗМІ, його арешт не пов'язаний з публікацією відео. Розслідування стосується сутички в Парижі у новорічну ніч, коли Павленський поранив ножем двох людей.

Нагадаємо, у п’ятницю прізвище Павленського з’явилось у французьких ЗМІ в зв’язку з публікацією секс-відео, через що від виборів у Парижі відмовився перший номер у списку партії президента Франції Бенжамен Гріво. 

Павленський у четвер оприлюднив в інтернеті статтю про Гріво, додавши переписку політика із молодою дівчиною, а також відео сексуального характеру, які він відправляв їй.

Павленський став широко відомий у 2013 році після перфомансу, під час якого він прибив мошонку до бруківки на Червоній площі у Москві. Пізніше він пробув сім місяців у в'язниці за підпал в Москві вхідних дверей будівлі ФСБ.

"Українська правда" у Threads

Теми: ФранціяРосіяскандал
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