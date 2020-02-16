Секс-скандал во Франции: задержана партнерша Павленского

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Воскресенье, 16 февраля 2020, 16:55

Во Франции в субботу взяли под стражу партнершу скандального российского художника Петра Павленского, который фигурирует в секс-скандале вокруг союзника французского президента Бенджамина Гриво.

Как сообщает "Европейская правда", об аресте женщины стало известно BFM-TV.

Задержанная - 29 летняя женщина родом из французского города Мец, она находится в отношениях с Павленский с января 2019 года.

Считается, что именно она получила видео сексуального характера, на котором якобы фигурирует Гриво, соратник Макрона, и которое в четверг обнародовал Павленский. Задержанную обвиняют во вмешательстве в личную жизнь и распространение личных изображений интимного характера без согласия человека.

Павленский тоже задержан французскими правоохранительными органами. И, по данным СМИ, его арест не связан с публикацией видео. Расследование касается драки в Париже в новогоднюю ночь, когда Павленский ранил ножом двух человек.

Напомним, в пятницу фамилия Павленского появилось в французских СМИ в связи с публикацией секс-видео, из-за которого отказался от выборов в Париже первый номер в списке партии президента Франции Бенжамин Гриво.

Павленский в четверг обнародовал в интернете статью о Гриво, добавив переписку политика с молодой девушкой, а также видео сексуального характера, которые он отправлял ей.

Темы: Франция Росcия скандал


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