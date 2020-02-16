У Порошенка заявили, що він провів у Мюнхені більше 30 зустрічей

Колишній президент Петро Порошенко провів понад три десятки зустрічей за дві доби під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Джерело: прессекретар Порошенка Святослав Цеголко в Facebook

Дослівно: "Прем'єр Хорватії, президент Литви, генсек НАТО, прем'єр Канади, міністр оборони Німеччини, американські конгресмени та політики, міністри закордонних справ Туреччини, Словаччини, Німеччини – усього понад три десятки зустрічей за дві доби у Мюнхені".

Деталі: За словами Цеголка, Порошенко переконував співрозмовників у тому, що санкції проти РФ працюють, і їх варто посилити; потрібно ввести миротворчий контингент ООН на окуповані території Донбасу; для створення зони безпеки в Європі Україна якомога швидше має стати членом НАТО.

Крім того, експрезидент пояснював учасникам Мюнхенської конференції, що скандальний план "Дванадцять кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні" – це "інформаційна провокація Путіна".