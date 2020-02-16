У Порошенко заявили, что он провел в Мюнхене более 30 встреч

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Воскресенье, 16 февраля 2020, 17:30
Порошенко и министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Фото с Facebook Цеголко

Бывший президент Петр Порошенко провел более трех десятков встреч за двое суток во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Источник: прессекретар Порошенко Святослав Цеголко в Facebook

Дословно: "Премьер Хорватии, президент Литвы, генсек НАТО, премьер Канады, министр обороны Германии, американские конгрессмены и политики, министры иностранных дел Турции, Словакии, Германии - всего более трех десятков встреч за двое суток в Мюнхене".

Детали: По словам Цеголко, Порошенко убеждал собеседников в том, что санкции против РФ работают, и их следует усилить; нужно ввести миротворческий контингент ООН на оккупированные территории Донбасса; для создания зоны безопасности в Европе Украина как можно скорее должна стать членом НАТО.

Кроме того, экс-президент объяснял участникам Мюнхенской конференции, что скандальный план "Двенадцать шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе" – это "информационная провокация Путина".

Украинская правда
Темы: Порошенко Германия международная общественность


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