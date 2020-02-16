На курорті Кіпру невідомий розстріляв кафе з автомата: 4 поранених

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Неділя, 16 лютого 2020, 17:42

Поліція Кіпру розшукує стрільця, який минулої ночі відкрив вогонь із автомата і поранив чотирьох людей в кафе курортного міста Айя-Напа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Cyprus Mail.

За повідомленням поліції, близько другої ночі чоловік у капюшоні підійшов до кафе на вулиці Кріо Неро, відкрив вогонь з автомата і потім зник на мотоциклі. 

Вважається, що його ціллю був відомий бізнесмен, який покинув заклад за 15 хвилин до стрілянини. 

Пізніше поліція знайшла автомат Калашникова у підвалі будівлі біля музею SeaLife, за 100 метрів від місця злочину. 

Чотири людини отримали серйозні поранення в результаті стрілянини: жінка і троє чоловіків. Постраждалі не мають стосунку головної цілі стрілця, але потрапили в епіцентр стрілянини, бо сиділи за сусіднім столом. Вони у важкому стані, але загрози їх життю немає.

За словами поліції, правоохоронці вже вивчили кадри з камер відеоспостереження із цього району, але робити якісь висновки поки зарано.

Теми: Кіпр


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