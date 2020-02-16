На курорте Кипра неизвестный расстрелял кафе из автомата: 4 раненых

Полиция Кипра разыскивает стрелка, который минувшей ночью открыл огонь из автомата и ранил четырех человек в кафе курортного города Айя-Напа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Cyprus Mail.

По сообщению полиции, около двух часов ночи мужчина в капюшоне подошел к кафе на улице Крио Неро, открыл огонь из автомата и затем скрылся на мотоцикле.

Считается, что его целью был известный бизнесмен, который покинул заведение за 15 минут до стрельбы.

Позже полиция нашла автомат Калашникова в подвале здания возле музея SeaLife, в 100 метрах от места преступления.

Четыре человека получили серьезные ранения в результате стрельбы: женщина и трое мужчин. Пострадавшие не имеют отношения к главной цели стрелка, но попали в эпицентр стрельбы, потому что сидели за соседним столом. Они в тяжелом состоянии, но угрозы их жизни нет.

По словам полиции, правоохранители уже изучили кадры с камер видеонаблюдения из этого района, но делать какие-то выводы пока рано.