Поліція затримала у Києві лідера злочинної організації, що займалася вимаганням грошей у підприємців.

Джерело: сайт Нацполіції

Деталі: У неділю в Києві співробітники Департаменту карного розшуку Нацполіції за підтримки спецпризначенців КОРДу провели спецоперацію для затримання чоловіка 1975 р.н., якого запорізькі правоохоронці шість років тому оголосили у міжнародний розшук. Увесь цей час він переховувався від органів слідства.

12 січня 2018 року слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя винесено ухвалу про обрання стосовно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Його доставлять для проведення слідчих дій у місто Запоріжжя.

Чоловіку інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (Створення злочинної організації), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Крім того, затриманого підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2 та 4 ст. 189 (Вимагання), ч. 1 ст. 263-1 (Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї…) та ч. 1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.