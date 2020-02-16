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У Києві зловили кримінального авторитета Анісімова

Неділя, 16 лютого 2020, 16:56
У Києві зловили кримінального авторитета Анісімова
Фото з Facebook Євгена Черняка

Поліція затримала у Києві лідера злочинної організації, що займалася вимаганням грошей у підприємців.

Джерело: сайт Нацполіції, Facebook Євгена Черняка

 

Деталі: У неділю в Києві співробітники Департаменту карного розшуку Нацполіції за підтримки спецпризначенців КОРДу провели спецоперацію для затримання чоловіка 1975 р.н., якого запорізькі правоохоронці шість років тому оголосили у міжнародний розшук. Увесь цей час він переховувався від органів слідства.

12 січня 2018 року слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя винесено ухвалу про обрання стосовно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Його доставлять для проведення слідчих дій у місто Запоріжжя.

Чоловіку інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (Створення злочинної організації), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Крім того, затриманого підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2 та 4 ст. 189 (Вимагання), ч. 1 ст. 263-1 (Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї…) та ч. 1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Разом з тим, глава наглядової ради великого алкогольного холдингу Global Spirits Євген Черняк повідомив, що затриманий – Євген Анісімов на прізвисько "Клоун", який раніше намагався відібрати його бізнес.

За даними Черняка, Анісімова здав його найближчий соратник, відмовившись від великої винагороди.

За часів президентства Віктора Януковича Анісімова називали "смотрящим" за Запоріжжям.

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Українська правда

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Теми: поліціяКиївЗапоріжжякримінал
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