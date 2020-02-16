В Киеве поймали лидера преступной организации, терроризировавшей бизнес

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Воскресенье, 16 февраля 2020, 17:56
Фото полиции

Полиция задержала в Киеве лидера преступной организации, занимавшейся вымогательством денег у предпринимателей.

Источник: сайт Нацполиции

 

Детали: В воскресенье в Киеве сотрудники Департамента уголовного розыска Нацполиции при поддержке спецназа КОРДа провели спецоперацию по задержанию мужчины 1975 г.р., который запорожские правоохранители шесть лет назад объявили в международный розыск. Все это время он скрывался от органов следствия.

12 января 2018 года следственным судьей Орджоникидзевского районного суда города Запорожье вынесено постановление об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей. Его доставят для проведения следственных действий в город Запорожье.

Мужчине инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, задержанного подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частями 2 и 4 ст. 189 (вымогательство), ч. 1 ст. 263-1 (незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия ...) и ч. 1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда
Темы: полиция Киев Запорожье криминал


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