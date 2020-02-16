На Тайвані зафіксували першу смерть від коронавірусу

Влада Тайваня підтвердила першу смерть від коронавірусу на території країни.

Джерело: Bangkok Post, CNN з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Тайваню

Деталі: Жертвою коронавируса став 60-річний чоловік. За даними МОЗ Тайваню, загиблий хворів на гепатит В і діабетом. Поїздок за кордон у нього не було.

Крім того на Тайвані виявлено ще один випадок зараження вірусом - у чоловіка у віці 50 років, який в даний час не має симптомів захворювання.

Загальна кількість підтверджених випадків інфікування на острові сягнула 20.

Раніше смерті від коронавірусу було зафіксовано у Гонконзі, на Філіппінах, в Японії та у Франції.

За повідомленням влади Китаю, кількість випадків захворювання коронавірусом в країні сягнуло 68 500, кількість загиблих зросла до 1 665 осіб.

При цьому у провінції Хубей заявили про зниження кількості випадків інфікування другий день поспіль (1843 нових випадків проти 2420 днем ​​раніше) та 139 смертельних випадках.

Разом з тим Міністерство охорони здоров'я, праці та соціального забезпечення Японії заявило про виявлення ще 6 випадків зараження коронавірусом на круїзному лайнері Diamond Princess. Таким чином загальна кількість випадків зараження в Японії сягнула 412, з яких 356 - на Diamond Princess.