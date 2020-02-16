Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд наказав Tesla зупинити вирубку лісу на місці будівництва заводу під Берліном

Неділя, 16 лютого 2020, 19:23
Суд наказав Tesla зупинити вирубку лісу на місці будівництва заводу під Берліном

Вищий адміністративний суд (OVG) Берліна-Бранденбургу в суботу наказав призупинити роботи з вирубки дерев на околицях Берліна, де американський виробник електромобілів Tesla планує побудувати свій перший в Європі завод "Gigafactory".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Focus.

Tesla будує великий завод на місці лісу в Грюнгайде, плануючи розпочати там виробництво електрокарів наступного року. 

Лише у п’ятницю суд у Франкфурті-на-Одері відкинув екстрений позов двох німецьких екологічних груп, які хочуть не допустити вирубки дерев у лісі біля Берліна, дозволивши Tesla виконувати роботи. 

А в суботу Вищий адмінсуд наказав зупинити вирубку, поки не буде розглянута скарга активістів на п’ятничне рішення суду.

Tesla розпочала очищення лісу на площі 92 га у четвер. Після критики екологічних груп компанія вже оголосила різні заходи щодо переселення дикої природи з постраждалих районів.

Як повідомляє німецька газета Tagesspiegel, Tesla має переселити "лісових мурах, плазунів і п'ять кажанів" з цього району. Виробник автомобілів також пообіцяв повісити тут 400 шпаківень, щоб компенсувати вплив вирубки лісів на місця проживання птахів.

"Українська правда" у Threads

Теми: Німеччинаавтосуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Німеччина
Більшість німців підтримують вступ України до НАТО – опитування
ЗМІ: Німецька розвідка прослуховувала Пригожина й Лукашенка під час заколоту в РФ
Німеччина прискорить будівництво СПГ-терміналів після відмови від газу з РФ
Останні новини
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
Усі новини...
Реклама: