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Суд приказал Tesla остановить вырубку леса на месте строительства завода под Берлином

Воскресенье, 16 февраля 2020, 19:23
Суд приказал Tesla остановить вырубку леса на месте строительства завода под Берлином

Высший административный суд (OVG) Берлина-Бранденбурга в субботу приказал приостановить работы по вырубке деревьев в окрестностях Берлина, где американский производитель электромобилей Tesla планирует построить свой первый в Европе завод "Gigafactory".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Focus.

Tesla строит большой завод на месте леса в Грюнгайде, планируя начать там производство электрокаров следующего года.

Только в пятницу суд во Франкфурте-на-Одере отверг экстренный иск двух немецких экологических групп, которые хотят не допустить вырубки деревьев в лесу близ Берлина, позволив Tesla выполнять работы.

А в субботу Высший админсуд приказал остановить вырубку, пока не будет рассмотрена жалоба активистов на пятничное решение суда.

Компания Tesla начала очистки леса на площади 92 га в четверг. После критики экологических групп компания уже объявила различные мероприятия по переселению дикой природы из пострадавших районов.

Как сообщает немецкая газета Tagesspiegel, Tesla должна переселить "лесных муравьев, рептилий и пять летучих мышей" из этого района. Производитель автомобилей также пообещал повесить здесь 400 скворечников, чтобы компенсировать влияние вырубки лесов на места обитания птиц.

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Темы: Германияавтосуд
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