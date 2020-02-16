У Броварах поліцейський збив людей на переході, один помер

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Неділя, 16 лютого 2020, 22:59

У Броварах Київської області працівник поліції скоїв наїзд на двох людей на пішохідному переході, один з потерпілих помер на місці.

Джерело: поліція Київщини

Дослівно: "У місті Бровари працівник поліції, перебуваючи поза службою, їхав за кермом автомобіля "Nissan". Наближаючись до пішохідного переходу, на якому перебували пішоходи, не зменшив швидкість, не зупинився, щоб надати перевагу їм та скоїв наїзд на  двох людей. 

Після скоєння ДТП, за словами очевидців, водій на авто намагався втекти з місця події, однак його рух заблокували інші небайдужі водії".

Деталі: Зазначається, що водій мав явні ознаки алкогольного сп’яніння, але відмовився від проходження освідування на приладі "Драгер". 

 

Внаслідок аварії 28-річний пішохід від отриманих травм загинув на місці пригоди. Ще одного 31-річного чоловіка з травмами доправлено до лікарні.

На місце події поліцейські викликали співробітників Державного бюро розслідувань, які будуть з’ясовувати всі обставини смертельної ДТП.

Очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов призначив службове розслідування за даним фактом.

Українська правда
Теми: поліція ДТП Київська область


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