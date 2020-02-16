В Броварах полицейский сбил людей на переходе, один умер

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Воскресенье, 16 февраля 2020, 22:59

В Броварах Киевской области работник полиции совершил наезд на двух человек на пешеходном переходе, один из пострадавших скончался на месте.

Источник: полиция Киевской области

Дословно: "В городе Бровары работник полиции, находясь вне службы, ехал за рулем автомобиля "Nissan". Приближаясь к пешеходному переходу, на котором находились пешеходы, не сбавил скорость, не остановился, чтобы отдать предпочтение им и совершил наезд на двух человек.

После совершения ДТП, по словам очевидцев, водитель авто пытался скрыться с места происшествия, однако его движение заблокировали другие неравнодушные водители".

Детали: Отмечается, что водитель имел явные признаки алкогольного опьянения, но отказался от прохождения освидетельствования на приборе "Драгер".

 

В результате аварии 28-летний пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия. Еще одного 31-летнего мужчину с травмами доставили в больницу.

На место происшествия полицейские вызвали сотрудников Государственного бюро расследований, которые будут выяснять все обстоятельства смертельного ДТП.

Глава полиции Киевской области Андрей Небытов назначил служебное расследование по данному факту.

Украинская правда
Темы: полиция ДТП Киевская область


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