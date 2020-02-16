У Франції розбився туристичний літак

На півдні Франції туристичний літак зазнав аварії, в результаті загинули чотири людини.

Джерело: France 3

Деталі: Літак Piper PA-28 вилетів з міста Ангулем (регіон Пуату-Шарант) і розбився в декількох кілометрах на північ від злітно-посадкової смуги аеродрому Мійо-Ларзака близько опівдня в місті Крессель.

В результаті катастрофи загинув пілот і троє пасажирів.

За фактом аварії розпочато розслідування, поліція встановлює ймовірні причини катастрофи.