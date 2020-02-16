У Франції розбився туристичний літак
Неділя, 16 лютого 2020, 23:26
На півдні Франції туристичний літак зазнав аварії, в результаті загинули чотири людини.
Джерело: France 3
Деталі: Літак Piper PA-28 вилетів з міста Ангулем (регіон Пуату-Шарант) і розбився в декількох кілометрах на північ від злітно-посадкової смуги аеродрому Мійо-Ларзака близько опівдня в місті Крессель.
В результаті катастрофи загинув пілот і троє пасажирів.
За фактом аварії розпочато розслідування, поліція встановлює ймовірні причини катастрофи.