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У Франції розбився туристичний літак

Неділя, 16 лютого 2020, 23:26
У Франції розбився туристичний літак

На півдні Франції туристичний літак зазнав аварії, в результаті загинули чотири людини. 

Джерело: France 3

Деталі: Літак Piper PA-28 вилетів з міста Ангулем (регіон Пуату-Шарант) і розбився в декількох кілометрах на північ від злітно-посадкової смуги аеродрому Мійо-Ларзака близько опівдня в місті Крессель. 

В результаті катастрофи загинув пілот і троє пасажирів. 

За фактом аварії розпочато розслідування, поліція встановлює ймовірні причини катастрофи.

Régis Dequeker / FTV
Régis Dequeker / FTV

Теми: Франціяавіакатастрофи
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