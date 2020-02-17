Во Франции разбился туристический самолет

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Понедельник, 17 февраля 2020, 00:26

На юге Франции туристический самолет потерпел крушение, в результате погибли четыре человека.

Источник: France 3

Детали: Самолет Piper PA-28 вылетел из города Ангулем (регион Пуату-Шаранта) и разбился в нескольких километрах к северу от взлетно-посадочной полосы аэродрома Мийо-Ларзака около полудня в городе Крессель.

В результате катастрофы погиб пилот и трое пассажиров.

По факту аварии начато расследование, полиция устанавливает возможные причины катастрофы.

Régis Dequeker / FTV
Régis Dequeker / FTV

Темы: Франция авиа катастрофы


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