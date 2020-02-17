Во Франции разбился туристический самолет
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Понедельник, 17 февраля 2020, 00:26
На юге Франции туристический самолет потерпел крушение, в результате погибли четыре человека.
Источник: France 3
Детали: Самолет Piper PA-28 вылетел из города Ангулем (регион Пуату-Шаранта) и разбился в нескольких километрах к северу от взлетно-посадочной полосы аэродрома Мийо-Ларзака около полудня в городе Крессель.
В результате катастрофы погиб пилот и трое пассажиров.
По факту аварии начато расследование, полиция устанавливает возможные причины катастрофы.
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