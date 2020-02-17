У Дніпрі під час втечі від поліції автомобіль збив трьох пішоходів

В Дніпрі під час втечі від правоохоронців автомобіль на пішохідному переході збив трьох людей.

Джерело: Патрульна поліція Дніпропетровської області

Деталі: Погоня за автомобілем, який за 10 хвилин збив трьох пішоходів, почалася після відмови зупинитись.

Дослівно: "Пасажир автомобіля Audi, побачивши патрульних, відкрив задні дверцята під час руху авто, та закричав — "допоможіть!".

Це помітив екіпаж і не міг не відреагувати, подавши водію автомобіля вимогу про зупинку. Втім, той різко пришвидшив рух, незважаючи на спецсигнали та команди поліцейських. Інформація одразу була передана в радіоефір іншим екіпажам поліції".

Деталі: Протягом 10 хвилин, порушуючи ПДР, водій Audi намагався втекти від поліції. На перехресті проспекту Слобожанського та вулиці Воронезької водій не впорався з керуванням і збив трьох пішоходів.

Двоє людей — чоловік та дитина отримали важкі травми, ще один чоловік — батько дитини загинув на місці. Після ДТП автомобіль Audi вилетів на узбіччя, зачепив стовп і перелетів через тротуар, ледь не збивши ще двох людей.

Олександра Строкіна

Дослівно: "У цей час з Audi вискочило троє осіб. Двоє кинулися навтьоки, а інший побіг до патрульних із проханням про допомогу. З його слів, невідомі силою відсторонили його від керування автомобілем Audi та везли в невідомому напрямку.

Екіпажі та співробітники полку поліції особливого призначення наздогнали двох втікачів і затримали їх. Під час поверхневої перевірки у одного з них та у салоні авто інспектори виявили предмети, схожі на пістолети".

Деталі: Як з’ясувалося, водій Audi перебуває у розшуку Сакським відділком поліції ГУМВС України в АР Крим та м. Севастополь за ст.189 (Вимагання) ККУ.

Попередньо, затриманим чоловікам загрожує відповідальність за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ, за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) ККУ, ст.146 (Незаконне позбавлення волі) ККУ, ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ.