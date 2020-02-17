В Днепре во время бегства от полиции автомобиль сбил трех пешеходов

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Понедельник, 17 февраля 2020, 03:20

В Днепре во время бегства от правоохранителей автомобиль на пешеходном переходе сбил трех человек.

Источник: Патрульная полиция Днепропетровской области

Детали: Погоня за автомобилем, который за 10 минут сбил трех пешеходов, началась после отказа остановиться.

Дословно: "Пассажир автомобиля Audi, увидев патрульных, открыл заднюю дверь во время движения авто, и закричал -" помогите! ".

Это заметил экипаж и не мог не отреагировать, подав водителю автомобиля требование об остановке. Впрочем, тот резко ускорил движение, несмотря на спецсигналы и команды полицейских. Информация сразу была передана в радиоэфир другим экипажам полиции ".

Детали: В течение 10 минут, нарушая ПДД, водитель Audi пытался скрыться от полиции. На перекрестке проспекта Слободского и улицы Воронежской водитель не справился с управлением и сбил трех пешеходов.

Два человека - мужчина и ребенок получили тяжелые травмы, еще один человек - отец ребенка погиб на месте. После ДТП автомобиль Audi вылетел на обочину, зацепил столб и перелетел через тротуар, едва не сбив еще двух человек.

Дословно: "В настоящее время с Audi выскочило три человека. Двое бросились наутек, а другой побежал к патрульным с просьбой о помощи. По его словам, неизвестные силой отстранили его от управления автомобилем Audi и везли в неизвестном направлении.

Экипажи и сотрудники полка полиции особого назначения догнали двух беглецов и задержали их. Во время поверхностной проверки у одного из них и в салоне авто инспекторы обнаружили предметы, похожие на пистолеты ".

Детали: Как выяснилось, водитель Audi находится в розыске Сакским отделением полиции ГУМВД Украины в АР Крым и г.. Севастополь ст.189 (вымогательство) УК.

Предварительно, задержанным мужчинам грозит ответственность по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) УК, ст.146 (Незаконное лишение свободы) УК, ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК.

 
Александра Строкина

Темы: Днепр полиция ДТП


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