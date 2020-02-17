Іран не піде на ядерні переговори зі США під тиском — президент Рухані

Президент Ірану Хасан Рухані заявив, що Тегеран ніколи не піде на переговори щодо ядерної угоди зі Сполученими Штатами Америки під тиском.

Джерело: агентство IRNA

Пряма мова: "Якщо США повернуться в ядерну угоду, знімуть санкції, то вони можуть в рамках групи "5+1" (США, Росія, Китай, Великобританія, Франція та Іран) вести переговори. Доки цього не сталося, можливості для переговорів існувати не буде".

Деталі: Хасан Рухані наголосив, що всі економічні показники підтверджують, що Іран зумів "впоратися з політикою максимального тиску з боку США".

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