Іран не піде на ядерні переговори зі США під тиском — президент Рухані

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Понеділок, 17 лютого 2020, 05:13

Президент Ірану Хасан Рухані заявив, що Тегеран ніколи не піде на переговори щодо ядерної угоди зі Сполученими Штатами Америки під тиском.

Джерело: агентство IRNA

Пряма мова: "Якщо США повернуться в ядерну угоду, знімуть санкції, то вони можуть в рамках групи "5+1" (США, Росія, Китай, Великобританія, Франція та Іран) вести переговори. Доки цього не сталося, можливості для переговорів існувати не буде".

Деталі: Хасан Рухані наголосив, що всі економічні показники підтверджують, що Іран зумів "впоратися з політикою максимального тиску з боку США".

Нагадаємо:

  • У 2018 році президент США Дональд Трамп оголосив про вихід США зі спільної угоди, укладеної 2015 року між Іраном, Сполученими Штатами, Росією, Китаєм, Великою Британією, Францією і Німеччиною.
  • Угода передбачає, зокрема, виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій. Вона дозволяє Ірану накопичувати невеликі кількості урану для досліджень, однак вона забороняє збагачення урану, який використовується для виробництва реакторного палива, а також, можливо, ядерної зброї.
  • 3 січня під час повітряного обстрілу Сполученими Штатами автомобіля у аеропорту Багдада за наказом Дональда Трампа було вбито командувача іранських сил "Кудс" Кассема Сулеймані та командувача іракських шиїтів Абу Махді аль-Мухандіса. 31 грудня сталася спроба нападу на посольство США в Іраку. 
  • Також президент США пригрозив завдати удари по 52 іранських мішенях, якщо Тегеран здійснить атаки проти американців чи американських об'єктів. Тегеран відреагував на погрози Трампа, назвавши його "терористом у костюмі".
  • 5 січня Іран заявив, що більше не дотримуватиметься жодного з положень ядерної угоди 2015 року.

Теми: Іран США ядерна зброя


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