Иран не пойдет на ядерные переговоры с США под давлением - президент Рухани

Президент Ирана Рухани заявил, что Тегеран никогда не пойдет на переговоры по ядерной сделки с США под давлением.

Источник: агентство IRNA

Прямая речь: "Если США вернутся в ядерное соглашение, снимут санкции, то они могут в рамках группы" 5 + 1 "(США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Иран) вести переговоры. Пока этого не произошло, возможности для переговоров существовать не будет".

Детали: Рухани отметил, что все экономические показатели подтверждают, что Иран сумел "справиться с политикой максимального давления со стороны США".