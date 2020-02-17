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Иран не пойдет на ядерные переговоры с США под давлением — президент Рухани

Понедельник, 17 февраля 2020, 04:13
Иран не пойдет на ядерные переговоры с США под давлением — президент Рухани

Президент Ирана Рухани заявил, что Тегеран никогда не пойдет на переговоры по ядерной сделки с США под давлением.

Источник: агентство IRNA

Прямая речь: "Если США вернутся в ядерное соглашение, снимут санкции, то они могут в рамках группы" 5 + 1 "(США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Иран) вести переговоры. Пока этого не произошло, возможности для переговоров существовать не будет".

Детали: Рухани отметил, что все экономические показатели подтверждают, что Иран сумел "справиться с политикой максимального давления со стороны США".

Напомним:

  • В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из общего соглашения, заключенного в 2015 году между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией.
  • Соглашение предусматривает, в частности, выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций. Оно позволяет Ирану накапливать небольшие количества урана для исследований, однако запрещает обогащение урана, который используется для производства реакторного топлива, а также, возможно, ядерного оружия.
  • 3 января 2019 г. во время воздушного обстрела автомобиля в аэропорту Багдада по приказу Дональда Трампа был убит командующий иранских сил "Кудс" Кассем Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис. 31 декабря произошла попытка нападения на посольство США в Ираке.
  • Также президент США пригрозил нанести удары по 52 иранским мишеням, если Тегеран осуществит атаки против американцев или американских объектов. Тегеран отреагировал на угрозы Трампа, назвав его "террористом в костюме". 
  • 5 января Иран заявил, что больше не будет придерживаться ни одного из положений ядерного соглашения 2015 года.

Темы: ИранСШАядерное оружие
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