Иран не пойдет на ядерные переговоры с США под давлением - президент Рухани
2 просмотра
Понедельник, 17 февраля 2020, 05:13
Президент Ирана Рухани заявил, что Тегеран никогда не пойдет на переговоры по ядерной сделки с США под давлением.
Источник: агентство IRNA
Прямая речь: "Если США вернутся в ядерное соглашение, снимут санкции, то они могут в рамках группы" 5 + 1 "(США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Иран) вести переговоры. Пока этого не произошло, возможности для переговоров существовать не будет".
Детали: Рухани отметил, что все экономические показатели подтверждают, что Иран сумел "справиться с политикой максимального давления со стороны США".
powered by lun.ua
Подпишитесь на наши уведомления!