Українець на велосипеді підкорив вулкан висотою 6020 метрів

Веломандрівник Руслан Верін піднявся на вулкан Утурунку в Болівії.

Джерело: Facebook-сторінка Ruslan Verin

Деталі: Українець, що подорожує на велосипеді Південною Америкою піднявся на вулкан Утурунку, який є найвищою вершиною південно-західної Болівії. Мандрівник припускає, що він перший в Європі, хто підкорив висоту понад 6000 метрів на велосипеді.

Пряма мова: "6020 метрів над рівнем моря чекали мене зовсім поруч.

Ночівля в літній палатці на 6000 пройшла добре. Вранці прокинувся такий же втомлений як був ввечері. Схоже, що відпочинок на такій висоті явище умовне.

Макарони варив трохи довше, але вони приготувалися.

Хотів так само як і вчора, кількома частинами занести багаж і велосипед на пік. Але за звичкою склав намет, речі по сумках, а сумки на велосипед) і так почав штовхати велосипед вгору"