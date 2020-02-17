Украинец на велосипеде покорил вулкан высотой 6020 метров

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Понедельник, 17 февраля 2020, 07:43

Велопутешественник Руслан Верин поднялся на вулкан Утурунку в Боливии.

Источник: Facebook-страница Ruslan Verin

Детали: Украинец, путешествующий на велосипеде по Южной Америке, поднялся на вулкан Утурунку, который является самой высокой вершиной юго-западной Боливии. Путешественник предполагает, что он первый в Европе, кто покорил высоту более 6000 метров на велосипеде.

Прямая речь: "6020 метров над уровнем моря ждали меня совсем рядом. Ночёвка в летней палатке на 6000 прошла хорошо.

Утром проснулся такой же уставший как был вечером. Похоже что отдых на такой высоте явление условное.

Макароны варил немного дольше, но они приготовились.

Хотел так же как и вчера, несколькими частями занести багаж и велосипед на пик. Но по привычке сложил палатку, вещи по сумкам, а сумки на велосипед) и так начал толкать велосипед вверх".

6020 метров
6020 метров 
 
 

Николай Донев, УП
Темы: Одесса


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