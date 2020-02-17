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У Китаї встановили препарати, які найкраще справляються з COVID-2019

Понеділок, 17 лютого 2020, 07:56
У Китаї встановили препарати, які найкраще справляються з COVID-2019

Китайські дослідники встановили, що кілька наявних препаратів, включаючи хлорохінфосфат, фавіпіравір і ремдесівір, показують результат при лікуванні коронавирусу COVID-2019.

Китайська фармакологічна компанія Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co Ltd повідомила, що отримала дозвіл на продаж фавіпіравіра як потенційних ліків від нового коронавирусу, хоча клінічні тестування треба продовжувати.

Джерело: China.org.cn, Reuters

Деталі: Директор Китайського національного центру розвитку біотехнологій при Міністерстві науки і технологій Чжан Сіньмінь на пресконференція розповів, що експерименти in vitro показали, що хлорохінфосфат (протималярійних лікарський засіб) може ефективно пригнічувати нову Коронавірусние інфекцію.

На даний час він проходить клінічні випробування у понад 10 лікарнях у Пекіні й Гуандуні, участь у них беруть понад 100 пацієнтів. За словами Чжана, незабаром у провінції Хунань у центральному Китаї розпочнуть клінічні випробування препарату.

Фавіпіравір (препарат від грипу) випробовували у Шеньчжені, провінція Гуандун на півдні Китаю, участь у випробуваннях взяли 70 пацієнтів.

Початковий результат дослідження показує, що препарат має відносно очевидну ефективність і низькі побічні реакції.

За словами Чжана, за 3-4 дні після лікування у групи, яка приймає препарат, рівень вірус-нуклеїнової кислоти значно вищий, ніж у паралельної групи.

Ремдесівір (розроблений для боротьби з інфекціями Ебола американською фармацевтичною компанією Gilead Sciences) показав досить гарну противірусну активність проти нового коронавирусу на клітинному рівні.

Китайсько-японська лікарня дружби й Інститут Materia Medica при Академії медичних наук Китаю отримали дозвіл на проведення клінічного випробування препарату в понад 10 лікарнях в Ухані, центрі епідемії в провінції Хубей у центральному Китаї.

Рандомізоване подвійне сліпе клінічне дослідження почалося 6 лютого, і близько 66% пацієнтів із COVID-19, включених у дослідження, отримають шанс прийняти противірусний препарат.

У цілому дослідники відсканували понад 70 000 ліків чи з'єднань за допомогою комп'ютерного моделювання і тестів активності ферментів in vitro і відібрали 5000 потенційно ефективних ліків. Потім їх протестували на клітинному рівні проти поширеної коронавирусной інфекції – і для подальших експериментів відібрали близько 100 препаратів, що допомогло вибрати остаточні препарати для клінічних випробувань, сказав Чжан.

Він нагадав, що для лікування важких і критично хворих пацієнтів були прийняті нові продукти і технології – в тому числі, використання плазми крові людей, які одужали. Уже 11 пацієнтів отримували таку терапію плазмою – всі  їхні клінічні показники поліпшувалися і не було явних побічних реакцій.

Олена Рощенко, УП
Теми: Covid-2019коронавірусКитаймедициназдоров'я
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