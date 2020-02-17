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В Китае установили препараты, которые лучше всего справляются с COVID-2019

Понедельник, 17 февраля 2020, 07:56
В Китае установили препараты, которые лучше всего справляются с COVID-2019

Китайские исследователи установили, что несколько существующих препаратов, включая хлорохинфосфат, фавипиравир и ремдесивир, показывают результат при лечении коронавируса  COVID-2019.

Китайская фармкомпания Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co Ltd сообщила, что получила разрешение на продажу фавипиравира как потенциального лекарства от нового коронавируса. Хотя клинические тестирования надо продолжать.

Источник: China.org.cn, Reuters

Детали: Директор Китайского национального центра развития биотехнологий при Министерстве науки и технологий Чжан Синьминь на пресс-конференция рассказал, что эксперименты in vitro показали, что хлорохинфосфат (противомалярийное лекарственное средство) может эффективно ингибировать новую коронавирусную инфекцию.

В настоящее время он проходит клинические испытания в более чем 10 больницах в Пекине и Гуандуне, участие в них принимаю более 100 пациентов. По словам Чжана, в скором времени в провинции Хунань в центральном Китае начнутся клинические испытания препарата.

Фавипиравир (препарат от гриппа) испытывали в Шэньчжэне, провинция Гуандун на юге Китая, участие в испытаниях приняли 70 пациентов.

Первоначальный результат исследования показывает, что препарат обладает относительно очевидной эффективностью и низкими побочными реакциями.

По словам Чжана, через 3-4 дня после лечения у группы, которая принимает препарат, уровень вирус-нуклеиновой кислоты значительно выше, чем у параллельной группы.

Ремдесивир (разработан для борьбы с инфекциями Эбола американской фармацевтической компанией Gilead Sciences) показал довольно хорошую противовирусную активность против нового коронавируса на клеточном уровне.

Китайско-японская больница дружбы и Институт Materia Medica при Академии медицинских наук Китая получили разрешение на проведение клинического испытания препарата в более чем 10 больницах в Ухани, центре эпидемии в провинции Хубэй в центральном Китае.

Рандомизированное двойное слепое клиническое исследование началось 6 февраля, и около 66 процентов пациентов с COVID-19, включенных в исследование, получат шанс принять противовирусный препарат.

В целом исследователи отсканировали более 70 000 лекарств или соединений с помощью компьютерного моделирования и тестов активности ферментов in vitro и отобрали 5000 потенциально эффективных лекарств-кандидатов. Затем их протестировали на клеточном уровне против распространенной коронавирусной инфекции, и для дальнейших экспериментов отобрали около 100 препаратов, что помогло выбрать окончательные препараты для клинических испытаний, сказал Чжан.

Он напомнил, что для лечения тяжелых и критически больных пациентов были приняты новые продукты и технологии – в том числе, использование плазмы крови выздоровевших людей. Уже 11 пациентов получали такую терапию плазмой – все их клинические показатели улучшались и не было явных побочных реакций.

Алена Рощенко УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Covid-2019коронавирусКитаймедициназдоровье
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