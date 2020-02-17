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В Україну йде потепління

Понеділок, 17 лютого 2020, 08:35
В Україну йде потепління

У найближчі дні погоду України визначатиме тепле повітря, яке прийде із заходу Європи.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 17 лютого без опадів, на сході України вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° тепла; на решті території вночі 0-5° морозу, в західних і північних областях від 3° тепла до 2° морозу, вдень 6-11° тепла, на крайньому заході країни 12-15° тепла.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві – без опадів, температура вночі близько 0°, вдень 7-9° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 17 лютого найвища температура вдень була 11,1 градусів тепла в 1974 році, найнижча вночі – 21,8 градусів морозу в 1892 році.

18 лютого в західних, вдень також місцями в північних областях України очікується невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом, на решті території – без опадів. Вночі від 3° тепла до 2° морозу, на заході країни – до 5° тепла, вдень 6-11° тепла, в Одеській області – до 14° тепла; в східній частині та Приазов`ї вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла.

Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с.

У Києві 18 лютого вночі без опадів, 0-2° тепла, вдень місцями невеликий дощ, 7-9° тепла. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Теми: погода
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