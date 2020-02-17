В Украину идет потепление

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Понедельник, 17 февраля 2020, 09:35

В ближайшие дни погоду Украины будет определять теплый воздух, который придет с запада Европы.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 17 февраля без осадков, на востоке Украины ночью 4-9° мороза, днем 1-6° тепла; на остальной территории ночью 0-5° мороза, в западных и северных областях от 3° тепла до 2° мороза, днем 6-11° тепла, на крайнем западе страны 12-15° тепла.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве – без осадков, температура ночью около 0 °, днем 7-9° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 17 февраля самая высокая температура днем была 11,1 градусов тепла в 1974 году, самая низкая ночью – 21,8 градусов мороза в 1892 году.

18 февраля в западных, днем также местами в северных областях Украины ожидается небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории – без осадков. Ночью от 3° тепла до 2° мороза, на западе страны – до 5° тепла, днем 6-11°тепла, в Одесской области – до 14° тепла; в восточной части и Приазовье ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.

Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с.

В Киеве 18 февраля ночью без осадков, 0-2° тепла, днем местами небольшой дождь, 7-9°тепла. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.   

Темы: погода


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